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        Geleceğin yazılımcıları mesleğe teknoparkta hazırlanıyor

        BURAK CAN - Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Teknopark'ta staj imkanı sunulan geleceğin yazılımcıları mesleğe hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Geleceğin yazılımcıları mesleğe teknoparkta hazırlanıyor

        BURAK CAN - Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Teknopark'ta staj imkanı sunulan geleceğin yazılımcıları mesleğe hazırlanıyor.

        KKÜ Teknopark'taki bir firmanın bünyesinde açılan Staj Merkezi ile teknoloji ve inovasyon ekosistemine nitelikli insan kaynağı kazandırılması, üniversite öğrencileriyle teknoparktaki firmaların buluşturulması ve öğrencilerin deneyim kazanmaları, ayrıca kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmaları amaçlanıyor.

        Proje kapsamında, öğrencilerin ilgi alanlarına ve bölümlerine uygun firmalarla akıllı eşleştirme, deneyimli uzmanlardan birebir rehberlik desteği ile yazılım, donanım, girişimcilik ve kişisel gelişim alanlarında eğitim desteği sağlanıyor.

        KKÜ Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ömer Varışlı, AA muhabirine, staj merkezinin ihtiyaçtan kaynaklı kurulduğunu söyledi.

        Anadolu şehirlerinde mühendislik okuyan öğrencilerin staj yapmaları konusunda sıkıntı çektiklerini belirten Varışlı, teknoparktaki firmaların destek amacıyla staj merkezi kurduklarını dile getirdi.

        Amaçlarının iyi bir mühendis yetiştirmek olduğunu vurgulayan Varışlı, şöyle konuştu:

        "İyi bir mühendis yetiştirmenin temel şartlarından biri, öğrencilerin stajlarını kaliteli yapması. Eğer mühendislik alanında gelişmek istiyorsak, nitelikli mühendisler yetiştirmemiz lazım. Böyle bir merkez kurarak öğrencilerimizin iyi bir şekilde yetişmesini sağlıyoruz. Buradaki öğrenciler donanımlı yetiştikleri için iş fikirlerini hayata geçirebiliyor. Teknopark olarak daha çok girişimci çıksın istiyoruz. Bunlar da teknopark ekosisteminde şirketler kurup büyüyebilirler, girişimci olabilirler. İyi yetişen gençler ülkenin mühendislik gücüne destek verecekler ve daha rahat iş bulabilecekler. Diğer firmalarımıza da daha çok stajyer alsınlar diye destek oluyoruz, ayrıcalıklar tanıyoruz. Teknoparktaki firmalarımızda 40’ı geçkin staj yapan öğrencimiz var. Biz şuna inanıyoruz. Bir ülkenin gelişmişliği mühendislik gücüyle orantılıdır."

        Varışlı, staj merkezine özellikle bilgisayar mühendisi ve yazılım alanlarında eğitim alan öğrencilerin başvurabildiğini belirterek, Türkiye’nin her yerinden öğrenci alındığını ama firmaların ihtiyaçlarını öncelikli olarak KKÜ'den karşılamasını istediklerini söyledi.

        Firmanın, belli bir yeteneği olan öğrencileri seçerek aldığına dikkati çeken Varışlı, "Her isteyen gelip burada staj yapamıyor. Teknopark ekosisteminde gerçekten nitelikli, çalışan, başarılı insanlara ihtiyaç var. Bu aslında burada bir yarışı da tetikliyor. İyi bir mühendis olmak istiyorsanız, kendinizi geliştirmeniz ve çabalamanız lazım." dedi.

        Varışlı, öğrencilerin hem staj veren firma bünyesinde hem de başka firmalarda iş bulmaları konusunda da yardımcı olacaklarını kaydetti.

        - "Amacımız öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini sağlamak"

        Staj programına dahil olan yazılım firmasının genel müdürü Koray Yılmaz da kendilerinin personel, öğrencilerin ise staj yeri bulmakta zorlandığını dile getirdi.

        Bu anlamda Ömer Varışlı ile bu ihtiyacı Teknopark bünyesinde gidermeye çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Buradaki ofisimizi staj merkezine çevirip Kırıkkale Üniversitesi öncelikli olarak bilgisayar ve yazılım mühendisliği ile diğer yazılımla ilgili bölümlerden öğrenci alarak başladık. Amacımız öğrencilerin staj yeri bulmalarını ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak. Ayrıca staj sürecinde bize katkı sağlayabilecek öğrencileri kendi bünyemize katabilir miyiz diye düşünce hasıl oldu. Bu sürece geçen yıl başlamıştık ve staj yapan öğrencilerden 5'ini kadromuza kattık. Bizim için de ciddi bir artısı oldu." diye konuştu.

        - "İş hayatına hazırlanıyoruz"

        Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Elif Yılmaz ise staj döneminde belli konular üzerinde aldıkları projeleri geliştirdiklerini söyledi.

        Stajda kendilerini geliştirdiklerini ve iş hayatına hazırlandıklarını anlatan Yılmaz, "Ayrıca proje üretmek için de bilgi topluyoruz. Staja dahil olmak için firma tarafından gönderilen proje üzerinden değerlendirme yapılıyor. Proje sonunda belirli aşamaya gelenler, staj programına dahil oluyor. Programın sandığımdan daha fazla faydası oluyor. Yeni kavramlar öğreniyoruz. Diğer şehirlerde staj yeri bulmak zor ve rekabet fazla. Kırıkkale Üniversitesinin kendi bünyesinde böyle bir uygulama başlatılması çok güzel. Buradan hem kendi üniversitemizin öğrencileri hem de başka şehirlerden öğrenciler faydalanmış oluyor. Bizim için yararlı oluyor, stajımızı tamamlayıp iş hayatına hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Mehmet Emir Batu Bulut da stajda siber güvenlik, yetkilendirme ve Linux tabanlı projeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.



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