Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de uygulamadan kaçan sürücü dronla takip edilerek yakalandı

        Kırıkkale'de uygulamadan kaçan sürücü dronla takip edilerek yakalandı

        Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 19:36 Güncelleme:
        Kırıkkale'de uygulamadan kaçan sürücü dronla takip edilerek yakalandı

        Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama levhasını fark eden sürücü, minibüsüyle yolunu değiştirerek kaçmaya başladı.

        Polis ekiplerinin dron ile havadan yapılan takip ve yönlendirmesi sonucu yakalanan sürücünün, sürücü belgesinin yetersiz olduğu tespit edildi.

        Sürücüye 11 bin 629 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        A Milli Takım'ın 11'i belli oldu!
        A Milli Takım'ın 11'i belli oldu!
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        17 il için kuvvetli sağanak uyarısı
        17 il için kuvvetli sağanak uyarısı
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Neye niyet neye kısmet
        Neye niyet neye kısmet
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        "Allah'a havale ediyorum"
        "Allah'a havale ediyorum"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
        Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
        Kırıkkale'de uygulamayı fark edip yolcuyla yer değiştiren sürücü ve araç sa...
        Kırıkkale'de uygulamayı fark edip yolcuyla yer değiştiren sürücü ve araç sa...
        Kırıkkale'de otomobil ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi...
        Kırıkkale'de otomobil ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi...
        Kırıkkale'de 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'deki yolsuzluk soruşturmasında adli kontrolle salıverilen zanlı i...
        Kırıkkale'deki yolsuzluk soruşturmasında adli kontrolle salıverilen zanlı i...
        Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı