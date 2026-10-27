Kırıkkale'de Yeşil Vadi Su Birliği'nde yenileme çalışması sürüyor

Önal, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Göreve geldikleri günden itibaren Yeşil Vadi Su Birliğine milyonlarca lira yatırım yaptıklarını belirten Önal, tesisteki binaların onarımının devam ettiğini kaydetti.

Önal, yaptığı yazılı açıklamada, Yeşil Vadi Su Birliği'ndeki yenileme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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