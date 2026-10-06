Kırıkkale'de yol çalışmaları sürüyor

Bu kapsamda, Osmangazi Mahallesi’nde öğrencilerin okullarına güvenli ve rahat ulaşabilmesi için asfalt serim çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kırıkkale Belediyesi, okulların yoğun olduğu bölgelerdeki yol çalışmalarına devam ediyor.

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