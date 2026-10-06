Kırıkkale'de yol çalışmaları sürüyor
Kırıkkale Belediyesi, okulların yoğun olduğu bölgelerdeki yol çalışmalarına devam ediyor.
Giriş: 06.10.2026 - 13:39 Güncelleme:
Kırıkkale Belediyesi, okulların yoğun olduğu bölgelerdeki yol çalışmalarına devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, kentte cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Osmangazi Mahallesi’nde öğrencilerin okullarına güvenli ve rahat ulaşabilmesi için asfalt serim çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
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