Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda T.Y. yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 17 sentetik uyuşturucu hap ve 2,62 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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