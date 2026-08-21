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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Köse'den veda ziyaretleri

        55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Köse'den veda ziyaretleri

        Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, emekliliği öncesinde veda ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 13:49 Güncelleme:
        55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Köse'den veda ziyaretleri

        Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, emekliliği öncesinde veda ziyaretlerinde bulundu.

        Tuğgeneral Köse, Vali Uğur Turan ile Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, görev süresince yaptığı hizmetlerden dolayı Köse'ye teşekkür etti.

        Turan, emekliliğinde Köse ve ailesine sağlık ve huzur diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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