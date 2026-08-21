55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Köse'den veda ziyaretleri

Turan, emekliliğinde Köse ve ailesine sağlık ve huzur diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, görev süresince yaptığı hizmetlerden dolayı Köse'ye teşekkür etti.

Tuğgeneral Köse, Vali Uğur Turan ile Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.

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