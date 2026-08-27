Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

Vali Turan makamında, Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Türköz, Merkezler Daire Başkanı Kadir Güçlü, İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş, AK Parti Demirköy İlçe Başkanı Erdoğan Koca, Deniz Feneri Derneği Genel Sekreteri Coşkun Yıldız ve Lojistik Müdürü Mehmet Okumuş'u kabul etti.

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