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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde anızlık alandan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde anızlık alandan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anızdan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Kırklareli'nde anızlık alandan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anızdan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Dere Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ağaçlık alana sıçradı.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu anızda ve ağaçlık alandaki yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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