Kırklareli'nde denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Vize Kaymakamlığınca olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin bir gün süreyle yasaklandığı Kıyıköy’de dün denize giren 4 kişi dalgalara kapılmış, 3 kişi kurtarılmıştı. Denizde kaybolan A.B’nin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Ekiplerin çalışmalarında henüz bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik ekipleri denizde botlar ve helikopterle, jandarma ekipleri dron ile, AFAD ekipleri ise karadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

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