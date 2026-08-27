Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kırklareli'nde denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize girdikten sonra kaybolan 20 yaşındaki A.B'yi arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Kırklareli'nde denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize girdikten sonra kaybolan 20 yaşındaki A.B'yi arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

        Sahil Güvenlik ekipleri denizde botlar ve helikopterle, jandarma ekipleri dron ile, AFAD ekipleri ise karadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Çalışmalara BAKUT Kırklareli Temsilciliği üyesi pilot Ersin Özkul paramotoruyla, bölgedeki balıkçılar da tekneleriyle destek veriyor.

        A.B'nin yakınları da bölgedeki bekleyişlerini sürdürüyor.

        Ekiplerin çalışmalarında henüz bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

        Vize Kaymakamlığınca olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin bir gün süreyle yasaklandığı Kıyıköy’de dün denize giren 4 kişi dalgalara kapılmış, 3 kişi kurtarılmıştı. Denizde kaybolan A.B’nin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        KKM bitti
        KKM bitti
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde anızlık alandan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde anızlık alandan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
        Kırklareli'nde İl Risk Azaltma Planı toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde İl Risk Azaltma Planı toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde sürücü adaylarına trafik güvenliği eğitimi verildi
        Kırklareli'nde sürücü adaylarına trafik güvenliği eğitimi verildi
        AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam'a ziyaretler sürüyor
        AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam'a ziyaretler sürüyor
        Kırklareli'nde çevreyi kirleten kişiye 60 bin lira para cezası kesildi
        Kırklareli'nde çevreyi kirleten kişiye 60 bin lira para cezası kesildi