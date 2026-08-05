Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Doğu Mahallesi Işıklar 2. Caddesi'nde metruk binaya giriş çıkış yapan 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin metruk bina bahçesinde toprağa gömdükleri uyuşturucu maddeyi çıkarıp sattıkları belirlendi. Şüpheli S.K. ve Ç.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ve metruk bina bahçesinde toprağa gömülü halde 137 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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