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        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri BİR NEFES BİN ZEHİR - Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde sigara bağımlılığından kurtuldular

        BİR NEFES BİN ZEHİR - Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde sigara bağımlılığından kurtuldular

        SERKAN GÜNER - Kırşehir'de Sağlıklı Hayat Merkezi'nin desteğiyle Muhittin Özdemir 35 senelik, Demet Karahan ise 20 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 11:06 Güncelleme:
        BİR NEFES BİN ZEHİR - Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde sigara bağımlılığından kurtuldular

        SERKAN GÜNER - Kırşehir'de Sağlıklı Hayat Merkezi'nin desteğiyle Muhittin Özdemir 35 senelik, Demet Karahan ise 20 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.

        Anadolu Ajansının

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