BİR NEFES BİN ZEHİR - Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde sigara bağımlılığından kurtuldular
SERKAN GÜNER - Kırşehir'de Sağlıklı Hayat Merkezi'nin desteğiyle Muhittin Özdemir 35 senelik, Demet Karahan ise 20 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.
Giriş: 06.10.2026 - 11:06 Güncelleme:
SERKAN GÜNER - Kırşehir'de Sağlıklı Hayat Merkezi'nin desteğiyle Muhittin Özdemir 35 senelik, Demet Karahan ise 20 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.
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