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        Kırşehir'de 29 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Kırşehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak akaryakıt satışı yaparken suçüstü yakalanan şüpheliye ait 29 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Kırşehir'de 29 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Kırşehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak akaryakıt satışı yaparken suçüstü yakalanan şüpheliye ait 29 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Ş.U'yu kaçak akaryakıt satışı yaptığı esnada suçüstü yakaladı.

        İş yeri ve deposunda yapılan aramada, atık yağlardan üretildiği belirlenen 29 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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