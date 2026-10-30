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        Kırşehir'de 310 internet sitesine erişim engeli

        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, suç teşkil eden içeriklerin bulunduğu 310 internet adresi hakkında erişimin engellenmesi kararı alınması sağlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Kırşehir'de 310 internet sitesine erişim engeli

        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, suç teşkil eden içeriklerin bulunduğu 310 internet adresi hakkında erişimin engellenmesi kararı alınması sağlandı.

        Yürütülen incelemelerde; yasa dışı bahis, müstehcenlik, halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya yayılması suçlarına yönelik tespitler yapıldı Yapılan incelemeler sonucunda, suç teşkil ettiği değerlendirilen toplam 310 internet adresi hakkında erişimin engellenmesi kararı alınması sağlandı.

        Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, internet ortamında suç teşkil eden içeriklerle mücadele edilmesi ve vatandaşların dijital ortamda güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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