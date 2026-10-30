Kırşehir'de 310 internet sitesine erişim engeli getirildi

Bu kapsamda yasa dışı bahis faaliyetlerinin reklam ve tanıtımı, müstehcenlik, halk arasında korku ve panik amacıyla tehdit, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya yayılması suçlarına ilişkin içerik barındırdığı tespit edilen 310 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.

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