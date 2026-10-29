Kırşehir'de Beyaz Ay Derneği'nden ihtiyaç sahibi aileye medikal malzeme desteği

Kırşehir Beyaz Ay Derneği Şube Başkanı Adnan Göçmen; ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destek çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Dernek tarafından gerçekleştirilen destek kapsamında, ailenin ihtiyaç duyduğu medikal malzemeler temin edilerek teslim edildi. Şube Başkanı Adnan Göçmen; sosyal dayanışma kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kırşehir Beyaz Ay Derneği Şube Başkanlığı tarafından yatağa bağımlı bireyi ile down sendromlu çocuğu bulunan aileye medikal malzeme desteği sağlandı.

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