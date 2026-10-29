Kırşehir'de polis adayları Cumhuriyet'in 103. yılını koreografiyle kutladı

Ardından üniformalı olarak yan yana gelen 250 polis adayı, Türk bayrağı açtı ve sıralanarak Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

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