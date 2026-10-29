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        Kırşehir'de polis adayları Cumhuriyet'in 103. yılını koreografiyle kutladı

        Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyet'in 103. yılı onuruna özel koreografi gösterisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Kırşehir'de polis adayları Cumhuriyet'in 103. yılını koreografiyle kutladı

        Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyet'in 103. yılı onuruna özel koreografi gösterisi düzenledi.

        Polis Akademisine bağlı Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrenciler, şehitlerin farklı kentlerdeki kabirlerinden beyaz mendiller içinde toprak getirerek, yüksekokulun bahçesinde oluşturdukları şehirlere ayrılmış Türkiye tablosuna yerleştirdi.

        Ardından üniformalı olarak yan yana gelen 250 polis adayı, Türk bayrağı açtı ve sıralanarak Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

        Cumhuriyet'in 103. yılı onuruna hazırlanan, şehit kabirlerinden getirilen toprakların yer aldığı ve polis adaylarının oluşturduğu Türkiye haritası koreografisi dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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