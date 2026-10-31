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        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de aktarlar kışa özel indirime gitti Yağışlar artınca bitkisel ürünlerde zam olmadı

        Kırşehir'de aktarlar kışa özel indirime gitti Yağışlar artınca bitkisel ürünlerde zam olmadı

        Kırşehir'de sonbaharın gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlara karşı bitkisel ürünlere ilgi artarken, aktarlar da kış mevsimi öncesinde indirim kampanyası başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Kırşehir'de aktarlar kışa özel indirime gitti Yağışlar artınca bitkisel ürünlerde zam olmadı

        Kırşehir'de sonbaharın gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlara karşı bitkisel ürünlere ilgi artarken, aktarlar da kış mevsimi öncesinde indirim kampanyası başlattı.

        Kırşehir'de havaların soğumaya başlaması ve sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşların aktarlarda satılan bitkisel ürünlere ilgisi arttı. Kış mevsimine hazırlık yapan vatandaşlar ıhlamur, kış çayı, atom çayı ve çeşitli bitkisel ürünlere yönelirken, aktarlar da vatandaşların ürünlere daha ekonomik şartlarda ulaşabilmesi amacıyla indirim kampanyası başlattı. Kırşehir'de aktar işletmeciliği yapan Özgen Öz; sonbaharın gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlara karşı bitkisel ürünlere talebin arttığını belirterek, vatandaşların kış hazırlıklarını daha rahat yapabilmesi için bazı ürünlerde indirime gittiklerini söyledi. Kampanya kapsamında ıhlamur, kış çayı, atom çayı, çeşitli bitki türleri ve hazır firma ürünlerinde indirim uyguladıklarını ifade eden Öz; "İnsanların kış mevsimi hazırlıklarını daha rahat geçirmesi ve ekonomik açıdan ürünlere daha kolay ulaşabilmesi için kampanya düzenledik. Bu kapsamda birçok ürünümüzde indirime gittik" dedi.

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        "Yağışların fazla olması bitkileri olumlu etkiledi"

        Bu yıl yağışların fazla olmasının bitkisel ürünlerin üretimine olumlu yansıdığını aktaran Öz; ürün miktarındaki artışın fiyatların yükselmesini önlediğini belirtti. Öz; "Bazı bitkilerde indirim yapabilmemizin en önemli nedenlerinden biri de bu yıl yağışların fazla olması. Geçen yıla oranla bitkilere ulaşım ve üretim daha fazla oldu. Üretimin artmasıyla birlikte bitki çeşitlerinde fiyat artışı yaşanmadı. Birçok ürün geçen yılki fiyatlarla aynı seviyede kaldı. Maliyetler artmayınca bizler de vatandaşlara destek olmak amacıyla indirime gittik" diye konuştu. Bitkisel ürünlerin bilinçsiz kullanımına karşı vatandaşları uyaran Öz, doğal ürünlerin de dikkatli tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Öz; "Bitkisel ürünler doğal olsa da vatandaşlarımız doktor kontrolü olmadan bu ürünleri düzensiz ve bilinçsiz şekilde kullanmamalı. Her ürünün kullanımına dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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