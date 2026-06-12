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        18. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli'de başladı

        18. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 15:13 Güncelleme:
        18. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli'de başladı

        18. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başladı.

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyona, yaklaşık 1700 sporcu katılıyor.

        Tartı ve kayıt işlemleriyle başlayan organizasyonda eleme müsabakaları için sahaya gelen ve peşreve çıkan alt boylardaki güreşçiler, rakiplerinin sırtını yere getirmek için kol bağladı.

        Organizasyon, 14 Haziran Pazar günü orta ve baş altı kategorilerindeki karşılaşmaların ardından başpehlivanın belli olacağı müsabakalarla sona erecek.

        Ligin 4. etabını oluşturan güreşler, sezonun kaderini belirleyecek organizasyonlar arasında yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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