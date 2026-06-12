Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde vatandaşlar, "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde vatandaşlar, "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliğine katıldı.

        Karamürsel Aile Sağlık Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek kampanya kapsamında, fiziksel aktivite farkındalığının artırılması, bireylerin fonksiyonel hareket kapasitesinin değerlendirilmesi ve düzenli hareket alışkanlığının teşvik edilmesi amacıyla vatandaşlara fiziksel tarama testleri yapılacak.

        Kampanya süresince vatandaşlara tek ayak üzerinde denge ve otur-kalk testleri ile el dinamometresiyle kavrama kuvveti ölçümü ve uygulanacak.

        Yapılan değerlendirmeler sonucunda katılımcılara fiziksel aktivite konusunda bilgilendirme yapılacak.

        - Karamürsel'de ortaokul öğrencilerine mesleki eğitim tanıtıldı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ortaokul 8. sınıf öğrencilerine "Üretim Şenliği" kapsamında tanıtım gezisi düzenlendi.

        Gezide öğrenciler, Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulamalı atölyeleri ile hazırlanan grafik ve fotoğraf, moda tasarım, çocuk gelişimi ve yiyecek içecek bölümleri hakkında bilgi aldı.

        Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erkan Mavi, yaptığı konuşmada, sadece teorik bilginin yeterli olmadığını, gençlerin yaparak ve yaşayarak öğrenmeye, erken yaşta mesleki kimlik kazanmaya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

        Okulun "Hayalden Üretime" temasıyla düzenlenen programın da açılışı, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt tarafından yapıldı.

        Açılışın ardından protokol üyeleri ve öğrenciler, okulun bölümlerini gezerek bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Borsada barış coşkusu
        Borsada barış coşkusu
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Yemek cinayetle bitti! Karı koca tutuklandı!
        Yemek cinayetle bitti! Karı koca tutuklandı!
        LGS’de yeni dönem: Yapay zekâlı, güvenlik ve beslenme paketi uygulaması
        LGS’de yeni dönem: Yapay zekâlı, güvenlik ve beslenme paketi uygulaması
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Dünya Kupası'nın gerçek kaybedeni kim?
        Dünya Kupası'nın gerçek kaybedeni kim?
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile tatili
        Aile tatili
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Dünya Kupası ev sahibi şehirlere ne kadar yük oluyor?
        Dünya Kupası ev sahibi şehirlere ne kadar yük oluyor?

        Benzer Haberler

        Körfez Gençlerbirliği midi kızları namağlup şampiyon oldu
        Körfez Gençlerbirliği midi kızları namağlup şampiyon oldu
        Çayırova'da yapımı süren meslek lisesi eğitim altyapısını güçlendirecek
        Çayırova'da yapımı süren meslek lisesi eğitim altyapısını güçlendirecek
        İzmit Körfezi'nde 30'a yakın deniz canlısı yuvasına döndü
        İzmit Körfezi'nde 30'a yakın deniz canlısı yuvasına döndü
        Şifa buldukları merkezde yuva kuran leyleklerin yavrusu 18 günlük oldu Orma...
        Şifa buldukları merkezde yuva kuran leyleklerin yavrusu 18 günlük oldu Orma...
        İzmit Körfezi'nde dip çamuru temizliğiyle 30'a yakın türün yuvalarına döndü...
        İzmit Körfezi'nde dip çamuru temizliğiyle 30'a yakın türün yuvalarına döndü...
        İş yeri kurşunlama olayının azmettiricileri yakalandı
        İş yeri kurşunlama olayının azmettiricileri yakalandı