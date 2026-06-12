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        İzmit Körfezi'nde dip çamuru temizliğiyle 30'a yakın türün yuvalarına döndüğü görüntülendi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen dip çamuru temizliği çalışmaları, İzmit Körfezi'ndeki deniz canlısı türlerinin yeniden görülmesine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 10:19 Güncelleme:
        İzmit Körfezi'nde dip çamuru temizliğiyle 30'a yakın türün yuvalarına döndüğü görüntülendi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen dip çamuru temizliği çalışmaları, İzmit Körfezi'ndeki deniz canlısı türlerinin yeniden görülmesine katkı sağlıyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "'Körfez, yine ölüm kustu' manşetlerinden bugünlere... Dip çamuru temizliği çalışmalarının sonuçları, denizimizdeki yaşamın ne kadar hızlı canlandığını gözler önüne seriyor. Prof. Dr. Mustafa Sarı hocamız ve ekibi, yaptığı son dalışlarda kalamar, kalem mercan, barbun, iskorpit ve kırlangıç gibi 30'a yakın önemli türün yuvalarına döndüğünü görüntüledi." ifadelerini kullandı.

        İzmit Körfezi temizlendikçe canlı çeşitliliğinin arttığını, ekosistemin yeniden nefes aldığını vurgulayan Büyükakın, bu kazanımların korunması ve geliştirilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

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