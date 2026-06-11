Kocaeli'de iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş yerini kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş yerini kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs'ta bir iş yerinin kurşunlanması olayının azmettiricileri olduğu tespit edilen S.Ş. ve K.Ö. dün Gebze'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.Ş. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, K.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.