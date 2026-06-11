Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'de 3 evden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan-23 Mayıs tarihlerinde Çayırova ve Gebze ilçelerinde 3 evden ziynet eşyası ve para çalınması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.



İnceleme ve araştırmalar sonucu hırsızlık olaylarını şüpheliler S.M. ve Y.K'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.



Şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



