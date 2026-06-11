Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalan anne ve çocuğu kurtarıldı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan anne ve çocuğu kurtarıldı.



4 Temmuz Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri, evde mahsur kalan anne ve çocuğunu tahliye etti.



Yangın, ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

