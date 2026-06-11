Kocaeli'de sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Sapanca Gölü sınırlarındaki sazlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Uzuntarla Mahallesi'ndeki Seka Kamp mevkisinde bulunan sazlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 8 dönüm sazlık zarar gördü, bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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