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        Kocaeli'de sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Sapanca Gölü sınırlarındaki sazlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 19:08 Güncelleme:
        Kocaeli'de sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Sapanca Gölü sınırlarındaki sazlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Uzuntarla Mahallesi'ndeki Seka Kamp mevkisinde bulunan sazlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        İlk belirlemelere göre yaklaşık 8 dönüm sazlık zarar gördü, bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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