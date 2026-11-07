Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki 472 mahalle muhtarlığına kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Evrak ve yazışma işlemlerinde kullanılacak malzemelerle muhtarların günlük hizmetlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili kurumlara iletilmesinde önemli görev üstlenen muhtarlara desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan kırtasiye malzemesi kolileri, il genelindeki 472 mahalle muhtarlığına ulaştırılmak üzere ilçelerdeki muhtar derneklerine ve muhtarlıklara teslim edildi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında dağıtılan kolilerde; 1 paket imza kalemi, 2 paket A4 şeffaf dosya, ıstampa mürekkebi, zımba teli, A4 fotokopi kağıdı, Türk bayrağı ve çeşitli kırtasiye malzemeleri yer aldı. Malzemelerin muhtarlıkların evrak ve yazışma işlemlerinde kullanılmasıyla hizmetlerin daha düzenli yürütülmesine katkı sağlanacak.

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Vatandaşın talebine köprü olunuyor

Mahalle sakinleriyle yerel yönetimler ve ilgili kurumlar arasında köprü görevi gören muhtarlar, altyapıdan çevre düzenlemesine, ulaşımdan sosyal hizmetlere kadar birçok konuda vatandaşların taleplerini ilgili mercilere iletiyor. Kırtasiye desteği de başvuru ve taleplere ilişkin evrakların hazırlanması, yazışmaların yürütülmesi ve sorunların ilgili kurumlara bildirilmesi süreçlerini kolaylaştıracak.