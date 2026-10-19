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        "5. Savunma Sanayi Zirvesi" Kocaeli'de başladı

        Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Fizik, Astronomi ve Teknoloji Topluluğu (APS) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Savunma Sanayi Zirvesi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 17:38 Güncelleme:
        "5. Savunma Sanayi Zirvesi" Kocaeli'de başladı

        Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Fizik, Astronomi ve Teknoloji Topluluğu (APS) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Savunma Sanayi Zirvesi" başladı.

        Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, Gebze Ticaret Odası, Teknopark İstanbul ve GTÜ'nün destekleriyle gerçekleştirilen zirve, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki geleceğini inşa edecek genç mühendis adaylarını sektör temsilcileriyle buluşturuyor.

        Zirvede, Türkiye'de savunma sanayi sektöründe öncü rol üstlenen kamu ve özel kuruluş temsilcileri, sektör profesyonelleri ve akademisyenler, üniversite öğrencilerine bilgi ve deneyimlerini aktarıyor.

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        GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve protokol üyelerinin konuşmalarıyla başlayan açılış programı, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol'un "Türkiye'de Mühendislik ve Savunma Sanayii" başlıklı sunumuyla devam etti.

        Etkinlik alanında savunma sanayi firmalarının kurdukları standları ziyaret eden öğrencilere, yetkililer bilgi verdi.

        Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı zirve yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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