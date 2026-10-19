Kocaeli'den kısa kısa

Programa, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Güldal için Yalakdere Kültür Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit programı düzenlendi.

Topal, törende yaptığı konuşmada, Muhtarlar Günü'nü kutlayarak programa katılanlara teşekkür etti.

Cevher Dudayev Parkı'nda Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Darıca Muhtarlar Derneğince gerçekleştirilen törene, Kaymakam Yaşar Dönmez, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

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