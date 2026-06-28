AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kocaeli'de yapıldı

AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı tamamlandı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübünce Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışların ikinci gününde sporcular, 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçti.



En iyi takım kupasını GP Garage My Team'in kazandığı, en iyi çıkışı 3.34.19 ile Sinan Soylu'nun yaptığı yarışta, kategorilerine göre dereceye giren sporcular şu şekilde:



Kategori 1: 1. İlker Aktaş 2. Deniz Kübra Ulusoy



Kategori 2: 1. Hilal Aslan



Kategori 3: 1. Murat Çetin, 2. Metehan Güleç, 3. Yiğit Sercan Yalçın



Kategori 4: 1. Sinan Soylu, 2. Şevket Çınar



Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.



