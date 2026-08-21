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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Bakan Uraoğlu, TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret etti:

        Bakan Uraoğlu, TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret etti:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'ye denizcilik alanında çeşitli işbirliği tekliflerinin geldiğini belirterek, "Denizcilikte gerçekten dünyanın en üst seviyelerine gelmiş durumdayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 13:49 Güncelleme:
        Bakan Uraoğlu, TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret etti:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'ye denizcilik alanında çeşitli işbirliği tekliflerinin geldiğini belirterek, "Denizcilikte gerçekten dünyanın en üst seviyelerine gelmiş durumdayız." dedi.

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