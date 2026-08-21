TEKNOFEST Mavi Vatan'a katılan çocuklar denizciliği eğlenerek öğreniyor
Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da "T3 Vakfı Standı Atölyeleri"ne katılan çocuklar, DENEYAP Kart'la (yerli ve milli elektronik geliştirme platformu) maket deniz feneri yaparak denizcilik teknolojilerini eğlenerek öğreniyor.
Giriş: 21.08.2026 - 12:45 Güncelleme:
Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da "T3 Vakfı Standı Atölyeleri"ne katılan çocuklar, DENEYAP Kart'la (yerli ve milli elektronik geliştirme platformu) maket deniz feneri yaparak denizcilik teknolojilerini eğlenerek öğreniyor.
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