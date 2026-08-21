Belediye ekipleri, festival süresince ulaşımın sorunsuz şekilde sürdürülmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Özel araçlarıyla festivale gelen ziyaretçiler için de farklı noktalarda otopark alanları oluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivalin ilk gününde vatandaşlar deniz ulaşımına yoğun ilgi gösterdi. İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'nden saat 07.15'te başlayan ücretsiz seferler, gün boyunca 30 dakikalık aralıklarla karşılıklı olarak gerçekleştiriliyor. Gölcük'ten İzmit'e son sefer ise 21.15'te yapılıyor.

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