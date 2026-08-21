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        Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan"a ulaşım ücretsiz seferlerle sağlanıyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'a ulaşımı ücretsiz deniz ve ring seferleriyle sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan"a ulaşım ücretsiz seferlerle sağlanıyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'a ulaşımı ücretsiz deniz ve ring seferleriyle sağlıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivalin ilk gününde vatandaşlar deniz ulaşımına yoğun ilgi gösterdi. İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'nden saat 07.15'te başlayan ücretsiz seferler, gün boyunca 30 dakikalık aralıklarla karşılıklı olarak gerçekleştiriliyor. Gölcük'ten İzmit'e son sefer ise 21.15'te yapılıyor.

        Festival süresince ücretsiz deniz ulaşımı, İzmit 1 Mart Vapur İskelesi-Gölcük İskelesi, Tütünçiftlik İskelesi-Değirmendere İskelesi ve Derince İskelesi-Kavaklı İskelesi güzergahlarında sağlanıyor.

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        Özel araçlarıyla festivale gelen ziyaretçiler için de farklı noktalarda otopark alanları oluşturuldu.

        Gölcük Eski Sanayi, Necati Çelik Devlet Hastanesi, Yüzbaşılar Sahil, Konca Karavan Otopark, Yeniköy TIR Parkı, Tütünçiftlik Otoban Üstü, Tütünçiftlik Sahil, İzmit Sahil Otoparkı ve Yeniköy 2. otopark noktalarına araçlarını bırakan ziyaretçiler, ücretsiz ring seferleriyle festival alanına ulaşabiliyor.

        Belediye ekipleri, festival süresince ulaşımın sorunsuz şekilde sürdürülmesi için çalışmalarına devam ediyor.

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