"TEKNOFEST Mavi Vatan"da Halat Çekme Yarışması çeyrek final müsabakaları yapıldı
"TEKNOFEST Mavi Vatan"da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen Gemicilik Yarışmaları kapsamında Halat Çekme Yarışması'nın çeyrek final müsabakaları gerçekleştirildi.
Giriş: 21.08.2026 - 10:59 Güncelleme:
"TEKNOFEST Mavi Vatan"da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen Gemicilik Yarışmaları kapsamında Halat Çekme Yarışması'nın çeyrek final müsabakaları gerçekleştirildi.
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