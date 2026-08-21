Milli zırhlı amfibi aracın başarısı insansızına kapı açtı

GÖKSEL YILDIRIM/DOĞUKAN GÜREL - FNSS Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Baybaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde olan ZAHA Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın, donanma ve çıkarma kuvvetlerinde önemli bir çarpan etkisi oluşturduğunu vurgulayarak, bu kapsamda ihtiyaç duyulan Çok Maksatlı Modüler İnsansız Amfibi Araç İ-ZAHA'yı ürettiklerini bildirdi.

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