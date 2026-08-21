GÖKSEL YILDIRIM/FİRDEVS BULUT KARTAL - Türk savunma sanayisinde milli deniz platformlarının tasarım, modernizasyon ve inşasına imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'nin ilk Milli Hücumbot Projesi'nin takvimine ilişkin, "Bu sene sonu ya da gelecek sene başı ilk prototipimizi denize indireceğiz." dedi.

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