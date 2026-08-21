Milli Denizaltı yapay zekayla donatılacak
GÖKSEL YILDIRIM / FİRDEVS BULUT KARTAL - HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Milli Denizaltı'yı (MİLDEN) yapay zeka yetenekleriyle donatmak, milli teknolojilerle güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.
Giriş: 21.08.2026 - 11:06 Güncelleme:
GÖKSEL YILDIRIM / FİRDEVS BULUT KARTAL - HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Milli Denizaltı'yı (MİLDEN) yapay zeka yetenekleriyle donatmak, milli teknolojilerle güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.
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