Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Giriş: 14.10.2026 - 18:54 Güncelleme:
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Paulina Gajdosz (Polonya), Marius Ciulin (Romanya), Tomas Wit Langowski (Polonya)
Biotekno Körfez Basket: Davis 21, Boo Buie 8, Barna 3, Mitchell 13, Cluff 12, Reese 5, Berk Can Akın 3, Danusevicius 3, Mert Akay 6, Altan Çamoğlu
Elan Chalon: Golden 9, Hill 9, Ponsar 7, Dunn 5, Horne 8, Uguak, Leray 7, Nadolyn 13, Grandison 5, Heugue 2
1. Periyot: 17-18
Devre: 39-38
3. Periyot: 56-48
KOCAELİ
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