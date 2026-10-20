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        Osmangazi Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu düzenlenecek

        Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Uluslararası Osmangazi-Türkiye Yüzyılı Koşusu" 29 Ekim'de Osmangazi Köprüsü'nde düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Osmangazi Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu düzenlenecek

        Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Uluslararası Osmangazi-Türkiye Yüzyılı Koşusu" 29 Ekim'de Osmangazi Köprüsü'nde düzenlenecek.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yalova Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Bilişim Vadisi işbirliğinde gerçekleştirilecek koşuya, her yaş grubundaki koşucular ve vatandaşlar katılabilecek.

        Her yıl yerli ve yabancı çok sayıda sporcuyu ağırlayan koşuya katılmak isteyenler, "osmangazicumhuriyetkosusu.com" internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

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        Başvurular, 28 Ekim Çarşamba günü saat 17.30'a kadar devam edecek.

        Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırmak amacıyla düzenlenecek organizasyon kapsamında, 10 kilometrelik "elit koşusu" ve 5 kilometrelik "halk koşusu" olmak üzere iki farklı yarış gerçekleştirilecek.

        29 Ekim Perşembe günü düzenlenecek etkinlikte, 10 kilometrelik koşu saat 10.00'da, 5 kilometrelik koşu ise saat 10.05'te başlayacak. Ödül töreni, saat 12.30'da gerçekleştirilecek.

        Kadın ve erkek kategorilerinin ayrı ayrı değerlendirileceği yarışlarda, 10 kilometrelik koşuda birinciye 60 bin, ikinciye 50 bin, üçüncüye 40 bin, dördüncüye 35 bin ve beşinciye 30 bin lira para ödülü verilecek.

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        5 kilometrelik halk koşusunda ise birinci 15 bin, ikinci 12 bin, üçüncü 10 bin, dördüncü 8 bin ve beşinci 6 bin lira para ödülü kazanacak.

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