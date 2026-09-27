Biotekno Körfez Basket, Süper Lig'de Avrupa bileti arayacak

MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Biotekno Körfez Basket, bu sezonda da Avrupa kupalarına katılma hedefiyle mücadele edecek.

Yeni sezon hazırlıklarına ağustosta başlayan Kocaeli ekibi, hazırlık maçları ve FIBA Şampiyonlar Ligi elemelerinin ardından lige hazır hale geldi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezondaki ilk maçında yarın Esenler Erokspor'u konuk edecek takım, sezonu Avrupa kupalarına katılabilecek sıralamada tamamlamayı amaçlıyor.

Kocaeli temsilcisi, sezon boyunca daha tempolu ve savunma kaynaklı hücum anlayışını sahaya yansıtmayı hedefliyor.

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- "Koşan ve karşı sahaya çabuk giden takım olmak istiyoruz"

Biotekno Körfez Basket Başantrenörü Serhan Kavut, AA muhabirine, sezon öncesi hazırlık sürecini, takımın oyun anlayışını, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni ve sezon hedeflerini değerlendirdi.

Sezon hazırlıklarına 10 Ağustos'ta başladıklarını belirten Kavut, Bulgaristan'da FIBA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Yunan takımlarıyla oynadıkları 2 maçın ardından Avrupa yolculuklarına FIBA Avrupa Kupası'nda devam edeceklerini anımsattı.

Kavut, yazı yoğun çalışma temposuyla geçirdiklerini dile getirerek, Süper Lig'e hazır olduklarını kaydetti.

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Takımın yeni transferlerinden Emre Ekşioğlu'nun antrenmanda yaşadığı sakatlık yüzünden sezonu kapattığını aktaran Kavut, kadroda yer alan Türk oyuncuları ligde daha fazla kullanmayı planladıklarını söyledi.

Kavut, kadroda 7 yabancı oyuncunun bulunduğunu ve şu aşamada bu alana takviye yapmayı düşünmediklerini dile getirerek, "Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz ama önümüzdeki günlerde Türk oyuncu rotasyonuna takviye şansımız olursa bunu değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Oyun stillerinde geçen sezona göre farklılık yapmayı düşünmediklerinden bahseden Kavut, şöyle devam etti:

"Biraz daha koşan ve karşı sahaya çabuk giden takım olmak istiyoruz. Biraz daha savunma kaynaklı sayılar arıyoruz. Bu sonuçlarla zaten bu takımı kurma düşüncemiz vardı. Bence bu takımın yapısı da buna müsait. Hem ABD'li hem Türk oyuncularımız bu açık sahayı iyi oynayabilen oyuncu grubu. Tabii rakiplere bu anlamda biraz daha fazla sayı şansı vermiş olabiliriz. Asıl amacımız topu ne kadar çok koşturabilirsek, 4-6 saniyede, 8 saniyede hücum edebilirsek, takım özelinde bunlar bizim için avantaj haline gelecektir."

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- "Amacımız özellikle iç sahada iyi oynayıp maçlarımızı kazanmak"

Kavut, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin, Avrupa'nın en güçlü liglerinden olduğuna işaret ederek, "Ligde çok iyi kadrolar var. Çok iyi koçlar var aynı zamanda. Onlarla yarışabilmek için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bizim de asıl amacımız özellikle iç sahada iyi oynayıp maçlarımızı kazanmak." dedi.

Çalıştırdığı takımlarda hedefinin her zaman Avrupa'da oynamak olduğunu anlatan Kavut, "Bu sene Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, çok zor bir lig. Çok bütçeli takımlar var. Bu bütçeli takımların arasına girebilmek gerçekten çok zor. Avrupa'ya gidebilecek sıralamayı yakalamak bizim için öncelikti. Bu sene Avrupa'da oynayacağız. Geçen sene bunu başardık. Bu seneyi Avrupa hedefine ulaşabilecek sıralamada bitirirsek bizim için başarı olur." ifadelerini kullandı.