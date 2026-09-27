Kocaeli'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta Fatma Ç. (37) kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.