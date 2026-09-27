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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

        Kocaeli'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 02:50 Güncelleme:
        Kocaeli'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

        Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta Fatma Ç. (37) kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Fatma Ç'nin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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