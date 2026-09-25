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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Gebze Şehit Yakınları ve Gazi Evi törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Gebze Şehit Yakınları ve Gazi Evi törenle hizmete açıldı.

        Şehit aileleri ve gaziler için bir sosyal buluşma noktası olması hedeflenen tesis toplam 2 bin 674 metrekarelik alana inşa edildi.

        Projede 25 araçlık otopark, 800 metrekare yeşil alan ve 300 metrekare sert zemin düzenlemesi yapıldı. Tesiste 64 kişilik konferans salonu ile kadın ve erkekler için mescitler yer alıyor.

        Tesisin açılış programında konuşan Vali İlhami Aktaş, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

        AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu ise Türk halkı için şehitliğin ve gaziliğin sıradan kelimeler olmadığını dile getirerek, şehit ailelerine ve kahraman gazilere sahip çıkmanın boyunlarının borcu olduğunu kaydetti.

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        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehitliğin en yüce makam olduğunu vurgulayarak, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını vurguladı.

        Törene, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Garnizon Komutanı Tümamiral Yücel Darcan, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        - Ayazma Kültür Merkezi'nin inşası başladı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi'nde inşa edilecek kültür merkezi için çalışmalara başladı.

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        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlamak amacıyla çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, planlanan Ayazma Kültür Merkezi projesinde mobilizasyon ve kazı çalışmaları devam ediyor.

        Toplam 1705 metrekarelik alana 2 kat olarak inşa edilen merkezde etkinlik salonu, fuaye alanı ve otopark bulunacak.

        - Gölcük'te alışveriş festivali başladı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde alışveriş festivali başladı.

        Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde düzenlenen alışveriş festivalinin açılışı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşünün ardından Anıtpark Meydanı'nda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

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        Tören, kurdele kesimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        Açılışa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, Kaymakam Müfit Gültekin, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Durmuş, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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