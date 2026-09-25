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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de bataklığa saplanan 2 büyükbaş hayvan halat yardımıyla kurtarıldı

        Kocaeli'de bataklığa saplanan 2 büyükbaş hayvan halat yardımıyla kurtarıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bataklığa saplanan 2 büyükbaş hayvanın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 17:32 Güncelleme:
        Kocaeli'de bataklığa saplanan 2 büyükbaş hayvan halat yardımıyla kurtarıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bataklığa saplanan 2 büyükbaş hayvanın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

        Pelitli Mahallesi'nde otluk alanda çobandan kaçan 2 büyükbaş hayvan bataklık alana girdi.

        Hayvanların bataklık alanda mahsur kaldığını gören sahibi, durumu yetkililere bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hayvanları halat yardımıyla bulundukları yerden kurtardı.

        Hayvanlar yeniden merada otlamaya bırakıldı, sahibi ise ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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