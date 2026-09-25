Kocaeli'de bataklığa saplanan 2 büyükbaş hayvan halat yardımıyla kurtarıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bataklığa saplanan 2 büyükbaş hayvanın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bataklığa saplanan 2 büyükbaş hayvanın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Pelitli Mahallesi'nde otluk alanda çobandan kaçan 2 büyükbaş hayvan bataklık alana girdi.
Hayvanların bataklık alanda mahsur kaldığını gören sahibi, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hayvanları halat yardımıyla bulundukları yerden kurtardı.
Hayvanlar yeniden merada otlamaya bırakıldı, sahibi ise ekiplere teşekkür etti.
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