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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Karabük'te ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Karabük'te ziyaretler gerçekleştirdi.

        Programları kapsamında Karabük'e gelen Bakan Işıkhan, Valiliği ziyaret etti.

        Vali Oktay Çağatay ve kurum müdürlerince Valilik binası girişinde karşılanan Işıkhan, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Işıkhan, daha sonra makama geçerek Vali Çağatay'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Bakan Işıkhan, Yenişehir Çamlık Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra esnaf ziyareti yaptı.

        Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Işıkhan, partililerle bir araya geldi. Daha sonra Karabük Belediyesine giden Işıkhan, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'dan çalışmalar hakkında bilgi edindi.

        Ziyaretlerde, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da yer aldı.



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