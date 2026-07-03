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        Kocaeli'de turizm sezonu için alınan güvenlik tedbiri kararları açıklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde turizm sezonu boyunca rip akıntısı riski taşıyan tehlikeli kıyılarda denize girmek yasaklandı, sahil ve mesire yerleri için kapsamlı yeni düzenlemeler getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Kocaeli'de turizm sezonu için alınan güvenlik tedbiri kararları açıklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde turizm sezonu boyunca rip akıntısı riski taşıyan tehlikeli kıyılarda denize girmek yasaklandı, sahil ve mesire yerleri için kapsamlı yeni düzenlemeler getirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suda Boğulma Olaylarını Önleme İlçe Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, cankurtaran hizmeti verilen Cebeci, Kovanağzı, Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Kumcağız ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki bölgelerde denize girilmesi tehlikeli ve yasak kabul edildi.

        İlçedeki sahil bölgelerinde bulunan yüksek kaya ve falezlerden denize atlanması sonucu yaşanan yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla da kısıtlamaya gidildi. Özellikle Kerpe'deki Kartal Kayalıkları, Kefken'deki Pembe Kayalıklar ile Babalı Mahallesi'ndeki Harmankayalar ve Dikili Burnu gibi noktalardan denize atlanması yasaklandı.

        Sahillerde, kumsallarda, piknik ve mesire alanlarında çevreyi rahatsız edecek düzeyde müzik yayını yapan kişilere ilgili kanun maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. Cihazlara el konulması ve adli işlem başlatılması gibi yaptırımları da içeren düzenleme kapsamında, sahillerde ve ormanlık alanlarda ateş veya mangal yakılmasına, alkol tüketilmesine ve satışına da yasak getirildi.

        Turizm sezonuna yönelik alınan kararlar uyarınca, izinsiz yerlerde çadır kurulması ve kamp yapılması yasak kapsamında yer aldı. Karavan sahiplerinin ise yalnızca belediye tarafından belirlenen ve işletme ruhsatı bulunan karavan park alanlarını kullanmaları zorunlu kılındı.

        Belirlenen kurallara uymayanlar hakkında Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilgili mevzuat çerçevesinde idari yaptırım uygulanacak.

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