Darıcaspor'un genç yeteneği Trabzonspor altyapısına transfer oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde faaliyet gösteren Darıcaspor'un altyapısında yetişen 2015 doğumlu futbolcu Fahrettin Kuzey Çelik, Trabzonspor altyapısına transfer oldu.

Kocaeli 1. Amatör Küme ekiplerinden Darıcaspor'un altyapısında forma giyen genç forvet Fahrettin Kuzey Çelik, gösterdiği performansla Trabzonspor'un dikkatini çekti. Bordomavili kulübün deneme antrenmanlarına katılan Çelik, fiziksel özellikleri ve oyun tarzıyla scout ekibinden olumlu rapor aldı. Genç futbolcu, Hüseyin Çimşir'in de onayının ardından Trabzonspor altyapısına transfer oldu.

"Genç futbolcumuza başarılar diliyorum"

Darıcaspor'un kulüp yetkilisi Başar Özkan, transferde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Futbolcumuzun gelişiminde büyük emekleri bulunan başta altyapı sorumlu hocamız Burak Özkan olmak üzere antrenör ekibimize ve bu süreci başarıyla sonuçlandıran, bölgemizden birçok gencin profesyonel futbolcu olmasına vesile olan Güven Çağlayan'a teşekkür ediyorum. Fahrettin Kuzey Çelik'e yeni takımında başarılar diliyorum" dedi.