Futbol: Hazırlık maçı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldı.
Kocaelispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürdüğü kampın son gününde İstanbulspor'la karşılaştı.
Tesislerdeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısını yeşil-siyahlı ekip Arda Özyar’ın 21. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
İstanbulspor, 46. dakikada Ömer Faruk Duymaz'ın uzak mesafeden attığı golle beraberliği yakaladı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.