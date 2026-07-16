Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, sualtı hokeyi milli sporcularını ziyaret etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 18-25 Temmuz'da ilçede gerçekleştirilecek CMAS Sualtı Hokeyi 19 ve 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcularla bir araya geldi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılacak şampiyona öncesi Büyükgöz, milli sporcular ile teknik ekibi ziyaret etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükgöz, turnuva boyunca milli takıma destek vereceklerini ifade etti.



Türkiye'nin bu önemli organizasyonda en iyi şekilde temsil edileceğine inandığını aktaran Büyükgöz, "Şampiyonada mücadele edecek milli takımımızı müsabakalar öncesinde ziyaret ederek başarı dileklerimizi ilettik. Milli sporcularımızın ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz. İnşallah şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldırmanın gururunu yaşayacağız. Tüm kalbimizle milli takımımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.



Büyükgöz, şampiyonanın Gebze'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki konumunu güçlendirdiğini vurguladı.

