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        Körfez'de çocuk ve gençlere 7 branşta ücretsiz sanat eğitimi

        Körfez Belediyesi Sanat Merkezi'nde yeni eğitim dönemi başladı. Merkezde 725 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere tiyatro, piyano, resim, bağlama, keman, bateri ve gitar branşlarında ücretsiz eğitim veriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Körfez'de çocuk ve gençlere 7 branşta ücretsiz sanat eğitimi

        Körfez Belediyesi Sanat Merkezi'nde yeni eğitim dönemi başladı. Merkezde 725 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere tiyatro, piyano, resim, bağlama, keman, bateri ve gitar branşlarında ücretsiz eğitim veriliyor.

        Körfez'de sanat eğitimleriyle çocuk ve gençlerin sanatsal becerilerini geliştirmeleri, yeni ilgi alanları keşfetmeleri ve kendilerini ifade etme yeteneklerini güçlendirmeleri hedefleniyor. Sanat merkezinde tiyatro kursuna katılan öğrenciler sahne deneyimi kazanırken, müzik eğitimlerinde enstrüman çalmayı öğreniyor. Resim kurslarında ise katılımcılar hayal güçlerini çalışmalarına yansıtma fırsatı buluyor.

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        Farklı yaş gruplarına yönelik düzenlenen eğitimlerin çocuk ve gençlerin özgüvenlerini geliştirmelerine, sosyal ilişkilerini güçlendirmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

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