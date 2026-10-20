Kocaeli'nin kültür ve sanat geleceği "Kültür Şurası"nda ele alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Kocaeli Kültür Şurası'nda, kentin kültürel birikiminin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve kültür sanat politikalarının geliştirilmesine yönelik eylem planları ele alındı.

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kültür ve sanat alanında kalıcı sonuçlar elde edebilmek için ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Kültür politikalarının yalnızca uzmanlar tarafından hazırlanan belgelerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Büyükakın, "Birileri bunu dert edip bu şehrin geleceğini inşa etmek üzere bir şeyler yapıyorsa bu, şehrin geleceği için kıymetli bir şey." dedi.

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Büyükakın, şuranın kentte yaşayanların katılımıyla yürütülmesinin önemine işaret ederek, kültürel değerlerin toplumun gündelik yaşamına aktarılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Kültürün çocukların yetişmesinden toplumsal hafızaya kadar uzanan etkilerine dikkati çeken Büyükakın, geleneksel anlatıların, hikayelerin ve aile içinde aktarılan değerlerin kültürel mirasın yaşatılmasında önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

- "Yönetimin bir sanat olduğunu bilemezsek sanatı ve kültürü yönetmekte başarısız oluruz"

Şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç de kültür ve sanat yönetiminin bir şehrin geleceğini şekillendirmedeki rolüne değindi.

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Yönetimin de başlı başına bir sanat olduğunu belirten Genç, "Yönetimin bir sanat olduğunu bilemezsek sanatı ve kültürü yönetmekte başarısız oluruz. Bilmeniz lazım ki yönetmek başlı başına zaten bir sanattır." diye konuştu.

Parçası oldukları medeniyetin anlayışına göre kişinin aynasının yaptığı iş olduğunu vurgulayan Genç, "Eğer aklının seviyesi bir eser ortaya koyamamışsa aynası yoktur onun. Bugün eğer bu programdan hasıl olacak netice Kocaeli için yıllar içerisinde güzel eserler ortaya koymaya vesile olacaksa hepinizin aynası olacaktır. İşte bu aynayı güzelleştirmek yapacağımız çalışmalara, samimiyete ve meselemize, medeniyet tasavvurumuzla bakmaya bağlı." ifadelerini kullandı.

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Genç, kültür ve sanat çalışmalarının uzun vadeli bir vizyonla yürütülmesi gerektiğini belirterek, şuradan çıkacak sonuçların Kocaeli ve ülke için kalıcı bir yol haritasına dönüşmesi temennisinde bulundu.

ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi Kültür, Sanat ve Turizm Politika Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bilsen Bilgili ise Kocaeli'nin sanayi kimliğinin yanı sıra farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış köklü bir geçmişe ve çok kültürlü yapıya sahip olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin kültürel potansiyeline ilişkin araştırmalarda kentin kültürünün daha çok turizmle ilişkilendirildiğinin görüldüğünü aktaran Bilgili, bu potansiyelin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının öneminin de öne çıktığını ifade etti.

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Bilgili, şura kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların bir misyon ve vizyon geliştirilmesine, strateji belgesi hazırlanmasına ve geleceğe yönelik eylem planlarının belirlenmesine katkı sunacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından şura kapsamında oluşturulan, kamu, akademi, sivil toplum ve kültür-sanat dünyasından yaklaşık 250 temsilcinin yer aldığı tematik çalışma masalarında şehrin kültürel ve sanatsal potansiyeli farklı yönleriyle değerlendirildi, mevcut çalışmalar gözden geçirildi ve yeni proje önerileri sunuldu.

Çalışmalar sonucu ortaya çıkacak görüş ve önerilerin raporlaştırılıp Kocaeli’nin gelecek dönem kültür ve sanat politikalarına yön vermesi amaçlanıyor.

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Açılış törenine, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Enes Emengen, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.