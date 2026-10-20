Başiskele'de selin yaraları sarılıyor

Başiskele’de selin yaralarını sarmak için çalışmalar sürerken, Belediye Başkanı Yasin Özlü afetten etkilenen vatandaşları ziyaret ederek destek mesajı verdi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sel felaketinin ardından Doğantepe ve Ovacık mahallelerinde incelemelerde bulunarak afetten etkilenen vatandaşları ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Doğantepe Mahallesi’nde dere yatağı çevresinde yürütülen çalışmaları takip eden Özlü, ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığını belirterek, "İş makinelerimiz sahada, ekiplerimiz işinin başında. Çalışmaları süratle tamamlamak için her aşamayı yakından takip ediyoruz. Komşularımız müsterih olsun. Doğantepe Mahallemizi hep birlikte toparlayacağız inşallah" dedi.

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Ovacık Mahallesi’nde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını da dinleyen Özlü, "Her bir komşumuzun evine, sokağına, hayatına sahip çıkmak boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Başkan Özlü, Mahmutpaşa ve Yaylacık mahallelerini birbirine bağlayan bin 100 metre uzunluğundaki Karamürsel Caddesi’ndeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Proje kapsamında 7 bin ton asfalt serimi yapılacak, baskı beton kaldırımlar inşa edilecek, enerji hatları yer altına alınacak ve caddeye 44 dekoratif aydınlatma direği yerleştirilecek. Çalışmalarla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Özlü, yatırımların esnafın ve ilçe sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracağını belirtti.