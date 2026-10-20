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        Çayırova 7. Kitap Günleri'ne öğrencilerden yoğun ilgi

        Çayırova 7. Kitap Günleri, çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan kitapseverin yoğun ilgisiyle devam ederken, ziyaretçiler sevdikleri yazarların kitaplarını inceleme fırsatı buluyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Çayırova 7. Kitap Günleri'ne öğrencilerden yoğun ilgi

        Çayırova 7. Kitap Günleri, çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan kitapseverin yoğun ilgisiyle devam ederken, ziyaretçiler sevdikleri yazarların kitaplarını inceleme fırsatı buluyor.

        Çayırova Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kitap Günleri'nin ikinci günü, öğrencilerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Onlarca yayınevi ve on binlerce kitabın yer aldığı etkinlik, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan kitapseveri bir araya getiriyor. Özellikle öğrencilerin ilgi gösterdiği organizasyonda, ziyaretçiler farklı yayınevlerinin eserlerini inceleme ve sevdikleri yazarların kitaplarıyla buluşma fırsatı yakalıyor.

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        Çayırova’da geleneksel hale gelen Kitap Günleri, kitap stantlarının yanı sıra söyleşi etkinlikleriyle de ziyaretçilerine farklı deneyimler sunuyor. Etkinliğe katılan öğrenciler, ilgi duydukları kitapları keşfederken okuma alışkanlıklarını geliştirme imkanı buluyor. Ailelerin ve ilçe sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği Çayırova 7. Kitap Günleri, 25 Ekim Pazar gününe kadar 09.30 ile 19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

        "Kitap en iyi dosttur"

        Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yaptığı açıklamada, "İlkini 2019 yılında gerçekleştirdik ve bugüne kadar şükürler olsun geldik. Belediye olarak eğitime verdiğimiz destek aslında bir bakıma meyvelerini vermeye başladı. Kitap en iyi dosttur. Kitap bize yoldaşlık yapar. Bizi yormadan birçok bilgiyi öğretir" dedi.

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        Fuara 40 yayınevinin katıldığını ifade eden Çiftçi, "Fuara katkıda bulunanları ve katılanlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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